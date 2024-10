Los momentos destacados en la carrera de Rafael Nadal, uno de los mejores tenistas en la historia

El nombre del español Rafael Nadal es sinónimo de gloria eterna, tras haberse convertido en el primer tenista de toda la historia en ganar al menos un título de Grand Slam durante diez temporadas consecutivas, de 2005 a 2014.

Rafa también es el tenista con más semanas consecutivas dentro del top 10 del ranking ATP, con 912 semanas, que se convierten en 17 años de dominio total por parte del nacido en Mallorca, considerado como el mejor tenista de la historia en pistas de arcilla y uno de los mejores de todos los tiempos.

Además, la "Fiera" es el único tenista en la historia en ser número uno del mundo en tres décadas diferentes: 2000, 2010 y 2020; dejando un legado que impactó a tres generaciones de atletas y fanáticos del deporte, que se maravillaron al verlo competir.

Con catorce títulos de Roland Garros, cinco Abiertos de Estados Unidos, dos campeonatos de Wimbledon, dos Abiertos de Austrialia y dos oros olímpicos, el "Matador" dejó decenas de momentos memorables a lo largo de su carrera, y aquí hablaremos sobre algunos de ellos.

El primer título de Grand Slam para Rafael llegaría en 2005, cuando conquistaría la ciudad de París en su cancha favorita, la de tierra batida, al derrotar en cuatro sets al argentino Mariano Puerta por 6-7, 6-3, 6-1 y 7-5, marcando el inicio de una carrera histórica.

Tres años después, el "Matador" dominaría por primera vez la cancha de césped en Londres, luego de derrotar en la final al que se convertiría en uno de sus rivales más recurrentes, el suizo Roger Federer, que en ese momento era el número uno de todo el mundo.

Lea más: Zacapa pone a la venta las acciones del club para que los aficionados sean dueños del equipo

La cancha dura del Abierto de Australia siempre fue una de las más complicadas para Nadal, sin embargo, en 2009 lograría levantar el título por primera vez en la ciudad de Melbourne, luego de vencer nuevamente a Federer, aunque para ese compromiso el español ya era el mejor a nivel mundial.

Empezando la década de 2010, el "Gladiador" consiguió el único título de Grand Slam que le hacía falta, el Abierto de Estados Unidos en cancha de cemento, derrotando al serbio Novak Djokovic en la final y convirtiéndose en el séptimo tenista de la historia en obtener los 4 trofeos más importantes.

"El Rey de la Tierra" consiguió todo a nivel individual, aunque ha confirmado en diversas entrevistas que su título más importante lo consiguió en los Juegos Olímpicos del 2008, al poder darle a su país la medalla de oro en la categoría individual luego de vencer en tres sets al chileno Fernando González.

Ocho años después, Rafael Nadal volvería a ganar un oro olímpico, aunque en Río de Janeiro lo conseguiría en la categoría de dobles masculinos junto con su compatriota Marc López, en donde vencieron tranquilamente a los rumanos Florin Mergea y Horia Tecau.

Mil gracias a todos

Many thanks to all

Merci beaucoup à tous

Grazie mille à tutti

谢谢大家

شكرا لكم جميعا

תודה לכולכם

Obrigado a todos

Vielen Dank euch allen

Tack alla

Хвала свима

Gràcies a tots pic.twitter.com/7yPRs7QrOi