Los 10 equipos deportivos más valiosos del mundo 2020

Varios equipos deportivos compiten por ser los más valiosos del mundo. (Foto Prensa Libre: Pixabay)

Las cosas pueden parecer terribles para los deportes profesionales, pero sorprendentemente la mayoría de las franquicias más importantes del mundo valen más este año que el año pasado.

Si se pregunta cuán resistentes a las pandemias son las franquicias deportivas líderes en el mundo, no busque más que los Mets de Nueva York de Fred Wilpon. El el equipo número dos en el mercado de las Grandes Ligas fue puesto en venta por Wilpon en febrero después de casi dos décadas de propiedad, la primera franquicia de Grandes Ligas de Béisbol en ser vendida en ocho años.

Apenas es una joya de la corona. Wilpon era reacio a mantener el ritmo de las nóminas en aumento de la liga, dejando a los Mets sin una victoria en la Serie Mundial desde 1986 y con mucho dinero antes de que el coronavirus matara más de la mitad de la temporada y todos los ingresos del estadio de la franquicia.

Eso no ha detenido una lista estelar de compradores interesados, incluidos el titán de fondos de cobertura Steve Cohen y el gurú del capital privado Josh Harris, uno de los cuales probablemente terminará pagando más de US$2 mil millones por la franquicia. Hace una década, solo había un equipo deportivo que se acercaba a ese valor: el club de futbol del Reino Unido, Manchester United, que fue el equipo más valioso del mundo en 2010 con US$1 mil 83 millones.

Ese honor ahora pertenece a los Dallas Cowboys, quienes encabezan el ranking Forbes de los 50 equipos deportivos más valiosos por quinto año consecutivo con US$5 mil 500 millones, superando a los US$5 mil millones de los Yankees de Nueva York. Para el propietario de los Cowboys, Jerry Jones, y la familia Steinbrenner de Nueva York, también podría ser una ganancia en papel. Solo un equipo entre los primeros 35, los Dodgers de Los Ángeles de la MLB en 2012, ha cambiado de dueños en la última década, lo que explica cómo los Mets, No. 41 con US$2 mil 400 millones, se convirtieron en una de las mejores entradas en los deportes.

“No faltan los multimillonarios que quieran entrar en el negocio deportivo en este momento”, dice Sal Galatioto, cuya firma de inversión homónima ha manejado las transacciones de equipo para los Chicago Cubs, Golden State Warriors, Philadelphia 76ers y otras propiedades deportivas de primera categoría. “La gente pagará una prima. Compran estos equipos no solo por los números, sino también por el valor de la marca ”.

Ese valor está dominado por la NFL, incluso después de que una carrera de 10 años por la NBA elevó el valor promedio del equipo casi seis veces, más que cualquier otra liga deportiva de EE. UU. El futbol ocupa 27 puestos en el ranking, un reflejo no solo de sus sorteos masivos de estadios, sino también de su atractivo televisivo. De las 100 transmisiones principales en 2019, 88 fueron eventos deportivos y 73 fueron juegos de la NFL. Los derechos actuales de televisión de la NFL en Estados Unidos tienen un valor promedio de US$6 mil 500 millones por año, un número que se espera casi se duplique en un nuevo acuerdo que se está cerrando actualmente, según el consultor de medios deportivos Lee Berke de LHB Sports. Para ayudar a pagarlo, Fox incluso se retiró de un acuerdo de 12 años para transmitir el Abierto de Estados Unidos de golf, con los ahorros que se espera que ayuden a financiar un posible acuerdo de NFL de US$2 mil millones al año.

La NBA ocupa el segundo lugar con nueve equipos en la lista, incluidos tres de los cinco primeros: los New York Knicks (US$.600 millones), Los Angeles Lakers (US$4 mil 400 millones) y Golden State Warriors (US$4 mil 300 millones), con los Brooklyn Nets en la persecución. después de que el multimillonario de Alibaba, Joe Tsai, finalizara un acuerdo de US$3 mil 300 millones por la franquicia y los derechos de operación del Barclays Center el año pasado. Tres equipos de futbol europeos se ubicaron entre los 10 primeros este año, liderados por el Real Madrid en US$4 mil 200 millones. El NHL no se presenta una vez más, lo que no es sorprendente para una liga cuyos equipos de nivel inferior se pasan como conjuntos en un espectáculo de Grateful Dead, incluidas cinco ventas de Arizona Coyotes en 15 años.

El dolor empeora aún más en la cadena alimentaria. Las participaciones de socios limitados de los equipos principales ya tienen un 20% o más de descuento para controlar las participaciones y podrían enfrentar presión si algunos socios comienzan a descargar sus intereses para recaudar efectivo para otras empresas que pueden estar enfermas debido a la propagación de COVID- 19) En las ligas menores de béisbol, varios equipos están al borde de la bancarrota, mientras que la startup Xce de Vince McMahon se retiró después de suspender su temporada en marzo.

El cierre de la pandemia no ha sido bueno para ningún propietario, pero es poco probable que los que se aferran a las mejores marcas se trasladen. Los Cowboys entregaron a Jones ganancias operativas de $ 20 millones en 2018. Si bien ese es un récord para una franquicia deportiva, el promedio de la liga es de $ 102 millones, por lo que su tenencia promedio de propiedad es de cuatro décadas, con solo un equipo cambiando de manos en los últimos cinco años, una acumulación de demanda que está lejos de ser satisfecha.

“Podría tomar 30 años”, dice Galatioto, quien conoce al menos media docena de multimillonarios que buscan comprar una franquicia de la NFL. “Ese factor de escasez mantiene los valores.

Los más valiosos

1. Dallas Cowboys (NFL)

Valor: US$5 mil 500 millones

Propietario: Jerry Jones

Año de compra: 1989

Precio pagado: US$150 millones

2. New York Yankees (MLB)

Valor: US$5 mil millones

Propietario: Familia Steinbrenner

Año de compra: 1973

Precio pagado: US$8.8 millones

3. New York Knicks (NBA)

Valor: US$4 mil 600 millones

Propietario: Madison Square Garden Company

Año de compra: 1997

Precio pagado: US$300 millones

4. Los Angeles Lakers (NBA)

Valor: US$4 mil 400 millones

Propietario: Jerry Buss Family Trusts, Philip Anschutz

Año de compra: 1979, 1998

Precio pagado: US$20 millones, US$268 millones

5. Golden State Warriors (NBA)

Valor: US$4 mil 300 millones

Propietario: Joe Lacob, Peter Guber

Año de compra: 2010

Precio pagado: US$450 millones

6. Real Madrid (Futbol)

Valor: US$4 mil 240 millones

Propietario: miembros del club

Año de compra: no aplica

7. Patriotas de Nueva Inglaterra (NFL)

Valor: US$4 mil 100 millones

Propietario: Robert Kraft

Año de compra: 1994

Precio pagado: US$172 millones

8. Barcelona (futbol)

Valor: US$4 mil 20 millones

Propietario: miembros del club

Año de compra: no aplica

9. Gigantes de Nueva York (NFL)

Valor: US$3 mil 900 millones

Propietario: John Mara, Steven Tisch

Año de compra: 1925, 1991

Precio pagado: US$ 500, US$ 150 millones

10. Manchester United (futbol)

Valor: US$3 mil 81 millones

Propietario: familia Glazer

Año de compra: 2005

Precio pagado: US$1.400 millones

Metodología:

Los valores de la franquicia se basan en las valoraciones publicadas por Forbes durante los últimos 14 meses con informes adicionales de Mike Ozanian y Christina Settimi. Las valoraciones de futbol más recientes se publicaron en mayo de 2019. Los valores del equipo reflejan los valores de la empresa (capital más deuda). Ningún equipo de la NHL, Nascar, MLS o Fórmula Uno llegó a los primeros 50. La franquicia de más alto rango fuera de la NFL, NBA, MLB y el futbol europeo fue el New York Rangers de hockey en el puesto 70 con un valor de US$1 mil 65 millones.

* En alianza con Forbes Colombia, artículo de Forbes Staff.