Los Dodgers remontan a los Yankees y ganan la Serie Mundial con un global de 4-1

Remontando cinco carreras en contra, los Dodgers de Los Ángeles vencieron este miércoles 7x6 en la cancha de los Yankees de Nueva York y se proclamaron campeones de la Serie Mundial de 2024 por un global de 4-1.

En un último duelo de infarto, el equipo angelino igualó primero un 0x5 inicial de los Yankees y después remontó de nuevo con dos carreras en la séptima entrada.

Los Dodgers, liderados esta temporada por la superestrella japonesa Shohei Ohtani, celebraron así el octavo título de su historia y primero desde 2020.

En cambio los Yankees, la franquicia más laureada de las Grandes Ligas con 27 trofeos, alargan una sequía que se prolonga desde 2009 con esta dolorosa derrota ante sus grandes rivales angelinos.

'Los Bombarderos del Bronx', que el martes lograron su primera victoria por un contundente 11x4, fallaron en su intento de ser el primer equipo en remontar un 3-0 en contra.

El epílogo del miércoles estuvo a la altura de una Serie Mundial mucho más disputada de lo que indica el marcador global.

Los Yankees, que en los dos primeros juegos tuvieron opciones hasta la última entrada, parecían forzar un sexto partido el viernes en Los Ángeles cuando dominaban por cinco carreras en el tercer 'inning'.

Sin apenas aportación de Ohtani, limitado por su lesión de hombro, los Dodgers igualaron la pizarra con una explosiva quinta entrada de cinco anotaciones.

El dominicano Juan Soto, que pudo jugar su último partido como integrante de los Yankees, adelantó otra vez a los locales en la sexta entrada pero los Dodgers le dieron otra vez la vuelta con dos carreras en la octava.

