Una de las grandes novedades de estos Juegos Olímpicos de París 2024 es el deporte de Breaking, con el objetivo de atraer al público joven al evento.

Este deporte debutó en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Buenos Aires en 2018 y fue un éxito total.

En streaming este fue el más exitoso de todos, esto se tomó en cuenta a la hora de evaluarlo e introducirlo al programa olímpico para París 2024.

El Comité Olímpico Internacional (COI) no dudó en aceptarlo como parte del programa de París 2024. No obstante, su estatus es de deporte adicional y no repetirá presencia en Los Ángeles 2028.

El breaking se disputa por batallas. Esto es, enfrentamientos en formato de uno contra uno en los que solamente hay un ganador. Cada batalla de breaking está estructurada en tres rondas de 60 segundos cada una.

Una característica importante es que los b-boys y b-girls, como se llama para distinguir del masculino y femenino, desconocen la música que va a pinchar el DJ, por lo que deben adaptar sus pasos y power-moves al ritmo que emane de los altavoces.

Al ser una disciplina de baile, el resultado en el breaking olímpico viene determinado por la valoración de un jurado especializado. En París 2024, la nota del breaking se evalúa en función de cinco factores diferentes: técnica, ejecución, vocabulario, musicalidad y originalidad. Todos ellos poseen un mismo peso, el 20%, a la hora de determinar la nota final del ejercicio.

Las finalistas que disputaron las medallas a las 13.30 horas de este viernes 9 de agosto son en b-girls: Ami de Japón y Nicka de Lituania. El oro fue para el país del sol naciente, la plata para las europeas y el bronce para China.

En b-boys el evento continúa el sábado 10 de agosto a las 8.05 horas: Liyhe-Ing de China contra Hiro10 de Japón.