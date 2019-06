Los Raptors destronan a los Warriors, hacen historia y ganan el primer título en la NBA

En un encuentro igualado de principio a fin, con hasta 18 cambios en la delantera en el marcador, los Raptors cerraron así una temporada de ensueño, que comenzó con la adquisición capital de Kawhi Leonard que cambió el panorama en la liga.

El alero, el mejor jugador de estos Playoffs, terminó con 22 tantos, Kyle Lowry y Pascal Siakam con 26 y el base suplente Fred VanVleet se erigió en el héroe al final con 22, 12 de ellos en el último cuarto.

Te puede interesar: Diego Maradona deja Dorados de Sinaloa por motivos de salud

Stephen Curry se quedó con 21, Klay Thompson con 30, Andre Iguodala con 22 y Draymond Green con un triple-doble de 11, 19 rebotes y 13 asistencias por los Warriors.

Lee además: Hazard fue presentado como jugador del Real Madrid y asegura que espera ganar muchos trofeos

Los Warriors, sin el lesionado Kevin Durant, Jugador Más Valioso (MVP) de las dos finales previas, mostraron su alma de campeones en todo momento pero perdieron al final del tercer periodo también a Thompson por una lesión en la rodilla, y se quedaron sin su cuarto anillo en los últimos cinco años.

👀 the TOP PLAYS down the stretch as the @Raptors win Game 6 to become 2019 NBA CHAMPIONS! #WeTheNorth #NBAFinals pic.twitter.com/B47olUknFh

— NBA (@NBA) June 14, 2019