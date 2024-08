La gimnasta estadounidense Simone Biles es una de las atletas más destacadas, con un impresionante total de 11 medallas olímpicas. Biles dejó una marca indeleble en los Juegos Olímpicos de París 2024, donde obtuvo tres medallas de oro y una de plata, consolidando su legado como una de las gimnastas más grandes de la historia.

Sin embargo, su infancia fue agridulce. Sus padres biológicos sufrían de fuertes adicciones, por lo que Simone y su hermana fueron adoptadas por sus abuelos. Ahora, la madre biológica de Simone busca reencontrarse con su hija.

A los 8 años ya practicaba con Aimee Boorman; la entrenadora se fijó en el gran futuro de la pequeña. Pero sus padres biológicos, Shannon Biles y Kevin Cemons, no pudieron brindarle los cuidados necesarios..

Shanon Biles abandonó a Simone cuando era niña debido a problemas de adicción a las drogas, lo que llevó a que la gimnasta viviera en hogares temporales durante su infancia.

Simone fue adoptada por su abuelo Ron Biles y su pareja Nellie cuando tenía seis años, quienes se convirtieron en sus tutores legales y le brindaron el apoyo que necesitaba.

"Le pediría que me perdone y le preguntaría si podemos seguir adelante, que no me juzgue por mi pasado. Me gustaría hacer las paces con ella en persona", dijo en una reciente entrevista la madre biológica de Simone.

Ron y Nellie (abuelos que ella considera como padres) han acompañado a Simone en cada paso de su carrera, y nunca pasan la oportunidad de compartir lo orgullosos que están de ella.

"La estoy esperando y tengo paciencia, no puedes presionar a nadie. Me hubiera gustado ser parte de todo lo que ha vivido, pero sólo debo esperarla", aclaró Shanon, sabiendo que necesita tiempo para que su hija quiera tener una conversación con ella.

Simone por su parte no ha comentado nada al respecto. Si bien ella no tiene comunicación con Shannon por el momento, el padre de Shannon -es decir, Ron- está en contacto con ella.