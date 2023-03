Malas noticias para los Lakers, LeBron James estará al menos tres semanas de baja por lesión

En ese período los Lakers disputarán 10 de sus últimos 19 partidos de la fase regular.

La ausencia de ‘King James’ es un golpe muy duro para un equipo que trata desesperadamente de no quedarse fuera de los playoffs por segunda temporada consecutiva.

Los Lakers se ubican en la undécima posición de la Conferencia Oeste, una plaza por debajo de la zona de acceso al repechaje a playoffs.

El equipo angelino ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos impulsado por los fichajes que realizó en el cierre del mercado de fichajes de febrero, incluidos Jarred Vanderbilt, Malik Beasley y D’Angelo Russell, también apartado ahora por un esguince de rodilla.

LeBron James lidera esta temporada a los Lakers en puntos (29,5), asistencias (6,9) y minutos jugados (36,1) por partido.

LeBron James has been evaluated by Lakers team physicians and medical staff, and it has been determined that he has sustained a right foot tendon injury. James will be reevaluated in approximately three weeks.

— Los Angeles Lakers (@Lakers) March 2, 2023