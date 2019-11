Marc Márquez sufre accidente y se le sale un hombro y él mismo se lo recoloca

El séxtuple y vigente campeón del mundo de la categoría se cayó en la curva Jorge Lorenzo en el inicio de los entrenamientos de equipos del Mundial de MotoGP que se desarrollarán durante dos días en el circuito gaditano.

Márquez se dirigió inmediatamente al hospital del Circuito de Jerez, donde fue examinado tras una caída que finalmente se saldó sin consecuencias, informó la organización, por lo que prosiguió con el test.

El español Maverick Viñales (Yamaha) completó la mejor vuelta al marcar un registro de 1:37.131 en el giro más rápido de los 68 que dio al Circuito Jerez-Ángel Nieto.

Viñales se quedó a poco más de tres décimas del mejor registro de una MotoGP en esta pista, mientras que en la segunda posición se situó otro piloto de la marca del diapasón, del equipo satélite Petronas, el francés Fabio Quartararo (Yamaha), con 1:37.885, cerca de la ‘pole’ que logró en el pasado GP de España (1:36.880).

Having suffered a crash, @marcmarquez93 is OK after a trip to the Medical Centre.

— Repsol H🎱nda Team (@HRC_MotoGP) November 25, 2019