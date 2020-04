Maria Sharapova interactúa con sus seguidores al dar su número de teléfono

María Sharápova anunció dio su número de teléfono para tener contacto con sus seguidores. Foto Prensa Libre. Tomada de redes

Sharápova que en su vida como profesional se hizo acreedora a 36 de la Asociación de tenis de mujeres por sus siglas en ingles WTA divulgó su numero de teléfono para compartir con todos sus aficionados durante el aislamiento a causa del coronavirus.

“He intentado buscar la manera para estar en contacto con todos mis seguidores porque la semana pasada me lo pasé muy bien realizando una videoconferencia con 150 de ustedes. Me encantó ese chat y desearía estar más conectada con los aficionados porque todos estamos pasando por el confinamiento. Quiero que me escriban que piensan. Les dejo un número de teléfono y me pueden mandar cualquier mensaje que llegará directamente a mi móvil, el mismo que estoy agarrando ahora. Les voy a responder”, comentó la ganadora de cinco Grand Slam.

La mayoría de los países en el mundo sus autoridades han anunciado cuarentenas para evitar la propagación de la pandemia del covid-19. “Dime cómo te va, hazme preguntas o sólo di hola. Cualquier sugerencia es bienvenida también”, finalizó quien fuera número uno del ranquin WTA en el 2005.

Sharápova anunció el pasado mes de febrero que se retiraba de las canchas al publicar una carta en la revista Vogue.