María Sharápova, la princesa siberiana que conquistó el mundo del tenis, anuncia su retiro

“Cuando tenía seis años, crucé el globo para llegar a Florida con mi padre. El mundo me parecía gigante entonces”, escribió hoy al anunciar su retirada en un artículo en las revistas de moda “Vogue” y “Vanity Fair”.

Fiel a su estilo, Sharápova, de 32 años, anunció en sendas revistas de moda su “adiós” al tenis, deporte que le permitió convertirse en un icono del deporte a nivel mundial, tanto por sus talento en las pistas como por sus condiciones físicas y su capacidad para coleccionar portadas.

Ahora, todo es brillo en la vida de Masha (diminutivo de María), pero sus inicios no fueron fáciles. Como ella relata en su artículo, vio por vez primera un partido de tenis a los cuatro años.

“Era tan pequeña que mis piernecitas colgaban del banco en el que estaba sentada. Tan pequeña que la raqueta que empuñé era dos veces más grande que yo”, señala.

Tennis showed me the world—and it showed me what I was made of. It’s how I tested myself and how I measured my growth. And so in whatever I might choose for my next chapter, my next mountain, I’ll still be pushing. I’ll still be climbing. I’ll still be growing. pic.twitter.com/kkOiJmXuln

