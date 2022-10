Mark Zuckerberg compró para sus amigos la UFC Vegas 61 (y la divertida reacción de su esposa en uno de los combates)

Fue tanta la impresión de Chan, ¡que hasta se tuvo que cubrir la cara con sus manos! Su reacción lo explica todo:

La petición de Mark Zuckerberg de cerrar el evento al público y a los medios de comunicación no caló de manera positiva en ciertas personas, en especial en luchadores y exluchadores de la UFC.

Tal fue el caso de Nathan “Nate” Quarry, luchador estadounidense ya retirado, quien criticó a la UFC por permitir la compra del evento por parte de Zuckerberg: “El hecho de que la UFC piense que esta es una gran oportunidad de márketing muestra cuán desconectados están. Soy lo suficiente mayor como para recordar que los luchadores son la atracción principal. No el promotor. Y ciertamente no un invitado a los combates“, tuiteó.

