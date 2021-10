Márquez, Fernández y Guevara “conquistan” de nuevo América

Márquez protagonizó una fulgurante partida en un trazado que es muy de su agrado y, enseguida, comenzó a marcar un fuerte ritmo para intentar romper en “añicos” una carrera que a priori parecía se iba a disputar en grupo.

Antes de completarse el segundo giro la carrera ya perdió a un protagonista, el japonés Takaaki Nakagami (Honda RC 213 V), que había sido el más rápido en los entrenamientos libres matinales e iba sexto, pero se cayó en la curva doce del trazado estadounidense en el mismo giro que Jorge Martín hizo la primera vuelta rápida de carrera, superando los registros de Márquez y de Quartararo.

El francés Quartararo aguantó el ritmo impuesto por Márquez y tras ellos también resistieron ese primer envite Martín y Rins, que se iban cambiando constantemente las posiciones.

El piloto de Repsol Honda no consiguió consolidar su liderato a pesar de los adelantamientos que se “regalaron” entre Quartararo, Martín y Rins hasta que en el sexto giro protagonizó su segunda vuelta rápida de carrera (2:04.629) que le permitió aumentar la ventaja respecto a su inmediato perseguidor hasta casi un segundo (0.952) y una nueva vuelta rápida en el séptimo giro incrementó la diferencia hasta el segundo y medio.

La carrera estaba prácticamente rota en lo que a la pelea por la victoria se refería y debió ser entonces cuando el piloto de Repsol Honda recreó en su memoria el error que en 2019 le hizo perder el triunfo cuando rodaba en solitario para no volver a cometerlo.

El español Raúl Fernández (Kalex) consiguió su séptima victoria de la temporada al vencer en Moto2 e igualar con ello el récord del español Marc Márquez en la temporada de su debut en esta categoría.

Fernández, sólido líder de entrenamientos, también fue sólido en la salida y en la carrera de Moto2, que dominó desde la primera a la última vuelta para sumar ese séptimo triunfo, que unido a la caída y “cero” del líder del mundial, el australiano Remy Gardner (Kalex), les deja a ambos en nueve puntos de diferencia.

Acompañaron en el podio al piloto español los italianos Fabio Di Giannantonio (Kalex) y Marco Bezzecchi (Kalex).

El español Izan Guevara (Gasgas) logró su primera victoria mundialista en Moto3, una prueba que por dos veces vio bandera roja y Dirección de Carrera decidió dar por válidos los resultados de la primera parte de la carrera, la más larga, con siete vueltas, tal y como estipula el Reglamento Deportivo del Campeonato.