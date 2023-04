Max Verstappen logra la ‘pole’ del GP de Australia, ‘Checo’ Pérez saldrá último

Verstappen solo adelantó a Russell por 236 milésimas, una diferencia menor de la esperada, tal vez debido a las condiciones de un poco de frío en las calificaciones.

Los españoles Fernando Alonso, de Aston Martin, y Carlos Sainz, de Ferrari, lograron la cuarta y quinta posición.

El mexicano Sergio Pérez se salió de la pista en la primera parte de las calificaciones, símbolo de un catastrófico comienzo de fin de semana para quien había logrado la ‘pole’ y el triunfo en el Gran Premio de Arabia Saudita dos semanas antes.

Durante los ensayos libres del sábado, ya se había salido varias veces de la pista debido a problemas de frenado, que también le impidieron después lograr una mejor posición.

“Es siempre el mismo problema“, se lamentó el mexicano.

“Esperemos poder arreglar ese problema técnico para la carrera de mañana (domingo), en caso contrario será difícil correr así”, indicó.

“Estamos confiados en que unidos, como equipo, seremos capaces solucionarlo”, dijo.

“Pensaba que el problema estaba solucionado. Y estaba confiado en ese sentido, pero no fue así y lo noté tan pronto como toqué el freno en la vuelta tres (de las calificaciones)”, explicó Pérez.

Verstappen, que solo le aventaja en un punto, podría aprovechar la situación para consolidar en Melbourne su liderato en el Mundial.

El neerlandés nunca ganó esta carrera y solo logró un podio en 2019 (3º). El año pasado abandonó después de que se incendiara el motor de su coche.

This one is a tough to swallow. But we will work together as a team to solve the issues in the car and to minimize the damage in tomorrow’s race. We're going to try our best as always. #nevergiveup #australiangp pic.twitter.com/rInhIu93Gw

— Sergio Pérez (@SChecoPerez) April 1, 2023