Max Verstappen se proclama campeón del mundo de F1 por tercera vez

Verstappen, tercero en el momento del accidente de Pérez, ni siquiera necesitó esperar al final de la carrera esprint, en la que fue segundo por detrás del australiano Oscar Piastri (McLaren).

Su tercer título, esperado desde hace semanas, recompensa la temporada casi perfecta del neerlandés, que ha ganado 13 de las 16 carreras disputadas, incluida una serie de diez victorias consecutivas.

Sin contar el circuito urbano de Singapur, donde finalizó quinto a mediados de septiembre, Verstappen siempre ha terminado en una de las dos primeras posiciones. Logra su tercera corona a seis carreras del final, igualando la marca de la leyenda alemana Michael Schumacher en 2002.

El piloto de Red Bull, que había ya ofrecido el título de constructores a su escudería en Japón hace dos semanas, explotó a la perfección la superioridad de su monoplaza RB19, sin casi cometer errores.

Verstappen, que logró el récord de victorias consecutivas (10) en F1 a principios de septiembre en Monza, en las tierras de Ferrari, deberá batir varias marcas en las próximas semanas, entre ellos el mayor número de puntos inscritos en una temporada o la diferencia mayor con el primer perseguidor.

"To be able to achieve something like this, I can't thank you all enough" 🥹@Max33Verstappen checks in with his @redbullracing family as he becomes a three-time world champion#QatarGP #F1Sprint pic.twitter.com/XAaN2IbiEk

— Formula 1 (@F1) October 7, 2023