McGregor amenaza a Gaethje: “Voy a poner tus dientes en un collar”

El presidente de UFC, Dana White, reveló por primera vez la lesión a Yahoo Sports.

La lesión, dicen las fuentes, requerirá cirugía, pero no ha sido programada por los doctores que atienden al peleador estadounidense, que era el favorito en las apuestas, dado que también se encontraba como favorito.

Ferguson fue dado de alta de un hospital de Jacksonville (Florida), donde se celebró la velada, la madrugada del lunes, y esa fue la única lesión importante que se dio en el combate, que estuvo cargado de un castigo muy duro por parte de ambos luchadores.

Gaethje derrotó a Ferguson por nocáut técnico en el quinto asalto y se proclamó nuevo campeón interino del peso ligero de la UFC.

La derrota rompió la racha ganadora de 12 peleas consecutivas que había conseguido Ferguson.

Mientras que el peleador irlandés Conor McGregor, a través de su cuenta de Twitter, expresó su deseo de enfrentarse a Gaethje.

“¡Los fanáticos hacen el deporte!” McGregor escribió en Twitter. “Justin, no hay peligro en un hombre que abraza las piernas, todos lo sabemos. Intenta bailar alrededor de cuál es la verdadera amenaza aquí todo lo que quieras. Voy a matarte. Tus dientes. Esos los voy a poner en un collar. ¿Hablar de mis habilidades como padre? Estás muerto”, agregó.

