“Me llevó un tiempo calmarme”, dice Donovan Mitchell sobre su compañero Gobert, el primer infectado de la NBA

Donovan Mitchell de los Utah Jazz se encuentra en recuperación del coronavirus. (Foto Prensa Libre: AFP)

El pívot francés fue el primero de los jugadores de los Jazz en dar positivo en un test por coronavirus, un hecho que desencadenó el miércoles la suspensión fulminante de la temporada de la NBA y la realización de exámenes a todos sus compañeros de los Jazz y a miembros de otros equipos, en los que se determinó que Mitchell estaba contagiado.

Días antes, Gobert había bromeado respecto a las medidas de prevención frente al coronavirus en una conferencia de prensa, manoseando objetos de los periodistas, y la cadena ESPN reportó que sus compañeros de los Jazz se quejaron de que el francés fue “descuidado en el vestuario tocando a otros jugadores”. Gobert pidió posteriormente disculpas públicas por su comportamiento.

“Para ser honesto, me tomó un tiempo calmarme”, dijo Mitchell este lunes al ser preguntado por Gobert en la primera entrevista que concede tras su contagio, concedida a ABC.

“Leí y escuché lo que dijo. Me alegro de que esté bien y me alegro de que yo esté bien (…) Me alegro de que hayamos sido solo nosotros dos (los contagiados) y no todo el equipo”, agregó el escolta All Star, de 23 años.

En su primer mensaje la semana pasada por Instagram, Mitchell dijo que esperaba “que la gente pueda seguir educándose y se dé cuenta de que necesita comportarse de manera responsable tanto para su propia salud como para el bienestar de los que le rodean”.

El jugador, que sigue en condiciones de aislamiento por consejo médico, dijo no tener fiebre ni ningún otro síntoma y aseguró estar “listo para jugar una serie de siete partidos mañana”. Sin embargo advirtió que la falta de indicios de enfermedad es también “la parte que da más miedo” del coronavirus.

“No tengo ningún síntoma. Podría caminar por la calle (y), si no se supiera públicamente que estuve enfermo, no lo podrías saber. Creo que es la parte que da más miedo de este virus. Puede parecer que estás bien, y nunca sabes con quién estás hablando, con quién te estás yendo a casa”, explicó Mitchell.

El escolta es uno de los jugadores de la NBA que está ofreciendo apoyos económicos para personas afectadas por el parón de la NBA. En su caso Mitchell subsidiará unas 10.000 comidas diarias para estudiantes de comunidades vulnerables de Salt Lake City (Utah) que ya no van a la escuela por la pandemia.