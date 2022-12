Medio brasileño aseguró que el estado de salud de Pelé ha empeorado y que ya no responde a la quimioterapia

Un medio brasileño aseguró que el famoso ex jugador brasileño Edson Arantes do Nascimento, conocido popularmente como “Pelé”, ya no responde a los tratamientos de quimioterapia y se encuentra en “cuidados paliativos”.

La información la brindó el medio brasileño Folha de Sao Paulo, quien aseguró que el estado de salud del ex jugador brasileño ha empeorado desde que fue internado el pasado 30 de noviembre.