Mientras Novak Djokovic cumple con su segundo entreno, Australia investiga si mintió para ingresar en el país

Al parecer, en su declaración de viaje, Djokovic marcó la casilla “no” cuando se le preguntó si había realizado algún viaje durante los 14 días previos a la llegada al país en un vuelo que partió desde España e hizo escala en Dubai.

Albares, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, ha explicado que no tiene constancia de este hecho, ya que como ministro de Asuntos Exteriores, “no controla las fronteras exteriores”, ni tampoco el Gobierno de Australia se ha puesto en contacto con España para solicitar esa documentación.

Djokovic consiguió este lunes 10 de enero permiso de un tribunal australiano para permanecer en el país a pesar de no estar vacunado contra la covid-19 tras recurrir la revocación de su visado, aunque el Gobierno australiano sigue teniendo potestad para expulsarlo del país.

Nolo entrenó este martes 11 de enero en las instalaciones de Melbourne Park, un día después de haber obtenido una victoria judicial histórica contra el gobierno australiano y de haber sido liberado de la cárcel.

Out of immigration detention and onto Rod Laver Arena; @DjokerNole is making up for lost time by having a hit on centre court. Details on the federal immigration minister’s response to his visa in 7NEWS at 6pm | https://t.co/k3jlvNBU8M #auspol #AusOpen #7NEWS pic.twitter.com/YUmqVJlpxr

— 7NEWS Perth (@7NewsPerth) January 11, 2022