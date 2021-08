Mijaín López se instala en el Olimpo junto a Lewis, Phelps, Oerter e Icho

A punto de cumplir 39 años y anunciar su retirada tras los Juegos de Tokio, Mijaín López demostró que sigue sin tener rivales en su deporte, al imponerse en la capital japonesa sin ceder un solo punto en cuatro combates.

Mijain Nunez Lopez of #CUB wins his fourth Olympic gold – a first for any male wrestling athlete!

The king of the men’s Greco-Roman 130kg category:#Gold Beijing 2008#Gold London 2012#Gold Rio 2016#Gold Tokyo 2020#StrongerTogether | #Tokyo2020 | @wrestling | #Wrestling pic.twitter.com/r8odiBf9Cb

— Olympics (@Olympics) August 2, 2021