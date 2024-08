“Ha fallecido apaciblemente esta mañana, rodeado por su familia, en su domicilio de Björkefors, cerca de Sunne”, en el oeste de Suecia, explicó Gustavsson.

Además de la selección de Inglaterra, a la que llevó a cuartos de final en los Mundiales de 2002 y 2006, Eriksson tuvo una larga carrera como entrenador de fútbol, sobre todo en Italia (Roma, Fiorentina, Sampdoria y Lazio) e Inglaterra (Manchester City y Leicester).

Eriksson también fue el primer extranjero en sentarse en el banquillo de Inglaterra, entrenando a la llamada “generación dorada” con futbolistas como David Beckham, Steven Gerrard, Wayne Rooney y Frank Lampard.

Lea más: Atleta estadounidense rompe su medalla de París 2024 y pide que se la cambien

En su carrera fue brevemente seleccionador de México (2008), Costa de Marfil (2010) y Filipinas (2018), aunque nunca llegó a ser seleccionador del combinado sueco.

En su etapa final, el sueco entrenó a varios equipos del campeonato chino, además de otras experiencias, bien como técnico o como director deportivo, en Emiratos Árabes Unidos y Tailandia.

En febrero de 2023 Eriksson anunció que se retiraba de la vida pública “por problemas de salud” y en enero de 2024 reveló en una entrevista a la radio pública sueca le quedaba “un año en el mejor de los casos” de esperanza de vida tras serle diagnosticado un cáncer de páncreas. Le diagnosticaron cáncer después de sufrir cinco derrames cerebrales consecutivos.

“En el mejor de los casos, me queda un año. En el peor, algo menos”, dijo el famoso entrenador sueco. Ocho meses después se cumplieron sus palabras.

Reacciones por su muerte

El príncipe de Gales, Guillermo, recordó al exentrenador sueco tras anunciarse su fallecimiento como “un verdadero caballero” del fútbol en un mensaje colgado en la red social X (antes Twitter).

Sad to hear about the passing of Sven-Göran Eriksson. I met him several times as England manager and was always struck by his charisma and passion for the game. My thoughts are with his family and friends. A true gentleman of the game. W — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) August 26, 2024

Le podría interesar: La insólita protesta de los jugadores de Caracas y el escándalo que causó en el futbol venezolano

El primogénito del rey Carlos III escribió el mensaje en su cuenta al poco de conocerse la muerte del exseleccionador de Inglaterra.

“Me entristece enterarme del fallecimiento de Sven-Goran Eriksson. Lo vi varias veces como seleccionador de Inglaterra y siempre me llamó la atención su carisma y su pasión por el juego. Mis pensamientos están con su familia y amigos. Un verdadero caballero del fútbol”, apuntó el príncipe en su tributo personal.

Por su parte, la Unión de Federaciones Europeas de Fútbol​ (UEFA) ha dado el pésame tras la muerte de Eriksson.

“En nombre de la comunidad del fútbol europeo, todos en la UEFA estamos profundamente tristes por el fallecimiento de Sven Göran Eriksson. Descansa en paz, Sven”, afirma la nota publicada en la cuenta de X. .

Lea también: Luis Grijalva confirmó que tuvo una lesión una semana antes de los Juegos de París 2024

“Una figura querida en este deporte, Sven ganó la Copa de la UEFA como entrenador del IFK Göteborg en 1982 antes de llevar a la Lazio a la Recopa de la UEFA en 1999”, añade.

El director ejecutivo de la Federación Inglesa (FA), Mark Bullingham, comentó que es un día muy triste tras conocer la noticia. “Regaló recuerdos inolvidables a los aficionados ingleses”, reaccionó.

El Manchester City anunció que izará a media asta sus banderas alrededor del estadio Etihad en recuerdo del sueco, entrenador de los ‘citizens’ durante la temporada 2007-2008.

El club inglés aseguró en un comunicado que muchos aficionados recordarán con cariño aquella campaña, en la que técnico sustituyó en el banquillo azul a Stuart Pearce para contribuir a la transformación del fútbol británico.

On behalf of the European football community, everybody at UEFA is deeply saddened to learn of the passing of Sven Göran Eriksson.



A beloved figure in the game, Sven was a UEFA Cup winner as coach of IFK Göteborg in 1982 before leading Lazio to the UEFA Cup Winners’ Cup in 1999.… pic.twitter.com/ZlNSFftl97 — UEFA (@UEFA) August 26, 2024

Lea más: Polly Ralda, la guatemalteca que compite en evento que reúne a los 25 mejores surfistas del mundo

¿Quién fue Sven Goran Eriksson?

Nacido el 5 de febrero de 1948 en Sunne, en el oeste de Suecia, Eriksson, apodado “Svennis”, destacó como entrenador después de una modesta carrera como defensa.

Eriksson fue futbolista en varios equipos de su Suecia natal, aunque una lesión le obligó a retirarse con apenas 27 años.

En 1977 se convirtió en técnico del equipo sueco Degerfors IF, donde encadenó éxitos y comenzó a llamar la atención de clubes más importantes.

Después dirigió al IFK Goteborg antes de encontrar el reconocimiento internacional al frente del Benfica (1982-1984), donde inició su exitosa carrera en el fútbol europeo.

Le podría interesar leer: Otto Sic promociona documental con el que da testimonio de su recorrido de más de 400 kilómetros por Guatemala

Cuando anunció su enfermedad, admitió también su amor por el Liverpool y la espina que tenía clavada por no haber podido entrenar nunca a los Reds.

El Liverpool reaccionó a estas palabras y le propuso formar parte del staff durante un partido benéfico en honor a la fundación del club que se disputó en marzo en Anfield y que fue una de las últimas apariciones públicas de Eriksson.

“Descanse en paz. Los pensamientos de todo el club están con la familia y amigos de Sven en este momento extremadamente triste”, reaccionó el Liverpool.