Muere el portero de Columbus Blue Jackets: la explosión, el mortero, los fuegos artificiales y el jacuzzi que provocaron el deceso de deportista

Matiss Kivlenieks, portero de Columbus Blue Jackets de sólo 24 años, perdió la vida durante las celebraciones del Día de la Independencia en EEUU, el 4 de julio, por un accidente de lo más absurdo, según confirmaron fuentes oficiales.

La policía de Novi, Michigan, informó que los fuegos artificiales de estilo mortero lanzados el domingo 4 de julio, Día de la Independencia, por la noche se inclinaron ligeramente y comenzaron a salir disparados en dirección donde se encontraban las personas cercanas, entre ellas Kivlenieks.

El arquero de los Blue Jackets estaba en un jacuzzi y trató de escapar con otras personas cuando fue alcanzado por el impacto de uno de los morteros de los fuegos artificiales.

De acuerdo al informe oficial, el departamento de bomberos y los técnicos de emergencias médicas llegaron el domingo a una casa privada a las 23:13 hora local del Este.

It’s with a very heavy heart that we share the news that goaltender Matiss Kivlenieks passed away last night at the age of 24.

We are heartbroken. Please keep his family in your thoughts and prayers.

Rest in peace, Kivi.https://t.co/o2EDRgxQ5A pic.twitter.com/FCBr0ZaH25

— Columbus Blue Jackets (@BlueJacketsNHL) July 5, 2021