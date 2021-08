Muere Jacques Rogge, expresidente del COI, a los 79 años

Tras ser internacional belga de rugby, Jacques Rogge participó en tres ocasiones en los Juegos Olímpicos como deportista, en 1968, 1972 y 1976, en vela, en Finn, una categoría de la que fue campeón mundial.

Antes de acceder a la presidencia el COI dirigió el Comité Olímpico Belga y la instancia que reúne a los cincuenta Comités Olímpicos europeos.

“Jacques era ante todo un apasionado del deporte, que amaba estar en contacto con los deportistas. Una pasión que transmitió a todos los que le conocieron”, subrayó Thomas Bach en el comunicado.

“Fue un presidente dedicado, que contribuyó a modernizar y transformar el COI. Permanecerá en el recuerdo por haber incitado la práctica del deporte entre los jóvenes y por haber creado los Juegos Olímpicos de la Juventud. Fue también un ferviente defensor de un deporte limpio y de la lucha sin descanso contra el dopaje”, recordó el actual presidente del COI.

“El conjunto del movimiento olímpico llora la pérdida de un gran amigo y de un apasionado del deporte”, concluyó.

Jacques Rogge, the eighth President of the IOC, from 2001 to 2013, has sadly passed away at the age of 79.

