Muere trágicamente Kobe Bryant, exestrella del baloncesto estadounidense

Información preliminar de varios medios estadounidenses apunta que el exjugador de Los Ángeles Lakers murió trágicamente en un accidente de helicóptero, en Calabasas, California.

Al parecer, el exjugador de 41 años, falleció junto a otras tres personas en el accidente.

La agencia EFE informó que, tras una inspección de las autoridades en el lugar del accidente, se determinó que no había sobrevivientes.

Los bomberos de la localidad lucharon contra las llamas en el aparato accidentado en el lugar mientras las autoridades policiales pedían a los curiosos no acercarse al sitio.

Los medios de comunicación aclararon que entre los ocupantes del helicóptero accidentado no viajaba la esposa de Bryant, Vannessa Bryant, y que era habitual que la exestrella viajara en su aeronave privada.

De acuerdo con algunos testigos, en el lugar en el que sobrevolaba la aeronave había mucha niebla en ese momento.

El astro jugó toda su carrera profesional en los Lakers y hasta su retirada en 2016 ganó cinco anillos de campeón de la mejor liga de baloncesto del mundo.

El incidente se produjo solo unas horas después de que la exestrella de Los Angeles Lakers, de 41 años, felicitara a la actual estrella de ese equipo, LeBron James, quien lo superó como el tercer máximo anotador de la historia de la NBA en un partido el sábado contra Filadelfia, recuerda la agencia AFP.

#Update Downed aircraft is a helicopter. Flames extinguished. #Malibu deputies at crash site looking for survivors, 4200 blk Las Virgenes Rd #Calabasas #LASD pic.twitter.com/eixLhGhLyE

— LA County Sheriffs (@LASDHQ) January 26, 2020