Muere un boxeador de 18 años once días después de haber sido noqueado en un Mundial Juvenil

Su nombre era Rashed Al-Swaisat y llegó con la ilusión de representar dignamente a Jordania en el Campeonato Mundial Juvenil de la Asociación Internacional de Boxeo (AIBA) en Polonia. Murió en un hospital tras haber sido noqueado por un rival estonio

Rashed Al-Swaisat fue severamente castigado por su oponente, el estonio Anton Winogradow, durante la pelea que disputaron el 16 de abril pasado. El púgil de solo 18 años cayó noqueado en el tercer round y de inmediato fue trasladado a un centro médico de urgencia. Aquel día lo sometieron a una cirugía cerebral.

La AIBA confirmó este 27 de abril en la cuenta de Twitter la noticia y envió las condolencias a la familia del atleta. Los esfuerzos que hicieron los médicos del hospital a donde lo llevaron fueron insuficientes para salvarle la vida.

It is with deep sadness that we learned of the passing of Rashed Al-Swaisat of Jordan, who had been admitted to hospital on April 16 further to his fight during the AIBA YWCHs. Our thoughts are with his family, friends and teammates, to whom we offer our sincere condolences. pic.twitter.com/UGKVupJT4e

— AIBA (@AIBA_Boxing) April 27, 2021