Nadal conquista el título 19 de Grand Slam en el US Open

El mallorquín de 33 años, que este año ganó Roland Garros y fue finalista en Australia, se impuso al ruso Daniil Medvedev en difícil partido a cinco sets que terminó con parciales de 7-5, 6-3, 5-7 y 6-4 en 4 horas y 50 minutos.

Con la corona de este domingo, Nadal quedó a un título del récord de cinco US Open que mantienen Federer, Pete Sampras y Jimmy Connors.

Al terminar el extenuante juego, Nadal se lanzó al piso emocionado, escondiendo entre las manos las emociones de este partido que se quedó corto por cinco minutos de la final más larga en la historia del US Open.

Luego dejó que todos vieran sus lágrimas mientras observaba un video con todos los triunfos de su larga y exitosa carrera.

La “bestia”, la “máquina”, el “león”: todos calificativos que calzaron en el juego del español de 33 años, que disputaba su vigésima séptima final de Grand Slam y la quinta en el campeonato de cancha dura en Nueva York.

Pero al frente tuvo a un Medvedev aguerrido, lejos del muchacho que cayó en agosto en Montreal, forzando el cuarto y quinto set después de estar 2-0 abajo en el marcador.

