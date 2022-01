Nadal gana su primer torneo del año y se postula para hacer historia en Australia

“Estoy volviendo después de vivir algunos momentos complicados”, afirmó Nadal. “Así que no puedo estar más contento por tener un trofeo en mis manos. Para mí significa todo este momento”, añadió ya con el bumerán metálico que lo acredita como campeón del torneo en sus manos.

Nadal no ha perdido un solo set en sus tres partidos disputados esta semana (sin contar la baja de su rival en cuartos de final), aunque una doble falta ofreció a Cressy una bola de set en el tie-break de la final.

Pero al final ‘Rafa’ impuso su autoridad para llevarse la victoria en poco menos de 1 hora y 45 minutos.

Con 33 ‘winners’ Nadal demostró iniciar el año con fuerza ante el horizonte cercano del Abierto de Australia, primer Grand Slam de 2022.

“Esta pista siempre ha sido muy especial para mí. Aquí he vivido momentos increíbles”, destacó Nadal sobra la Rod Laver Arena, en la que en la segunda quincena del mes se disputará el Abierto de Australia, un torneo que Nadal conquistó en 2009.

“Aquí he vivido muchas emociones aquí y estoy deseando jugar ante vosotros en unos días”, lanzó Nadal al público.

Con este trofeo, la estrella española puede presumir de haber ganado al menos un título en el circuito en cada una de las 19 últimas temporadas.

Very happy to be back playing after all this months… and winning 😊

📸@AustralianOpen #AustralianOpen #Melbourne pic.twitter.com/EEul5FfJhE

— Rafa Nadal (@RafaelNadal) January 9, 2022