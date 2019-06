Nadal y Federer disputarán una semifinal de ensueño en Roland Garros

Ni una tormenta pudo evitarlo. Rafa Nadal y Roger Federer se clasificaron este martes para una semifinal de lujo en Roland Garros, que les pondrá frente a frente, en un duelo mítico del tenis que decidirá uno de los finalistas de esta edición.

Nadal arrolló a Kei Nishikori por un inapelable 6-1, 6-1 y 6-3, mientras que Federer se impuso en un duelo suizo a Stan Wawrinka en cuatro sets, por 7-6 (7/4), 6-4, 6-7 (5/7) y 6-4.

Será el duelo número 39 entre las dos estrellas y el sexto entre los dos en la tierra batida de París, donde Nadal siempre venció a Federer, en semifinales en 2005 y luego en las finales de 2006, 2007, 2008 y 2011.

Sin embargo, Nadal no consigue derrotar a Federer desde las semifinales del Abierto de Australia del 2014.

El suizo le ha vencido en sus últimos cinco enfrentamientos, a lo que se suma un sexto por la baja del español antes del duelo que debían disputar este año en semifinales de Indian Wells.

Todos esos últimos triunfos de Federer sobre Nadal fueron en cemento, ninguno en tierra batida, una superficie en la que el español domina claramente al suizo (13-2) y en la que Federer no derrota a su rival histórico desde la final de Madrid de 2009, hace más de diez años.

Nadal está ya a apenas dos victorias de agrandar su leyenda con un duodécimo título en Roland Garros, un torneo en el que Federer fue campeón en una ocasión, hace justo una década (2009), y donde está haciendo su regreso después de cuatro años sin competir en esta segunda cita anual del Grand Slam.

En su partido contra Nishikori, número siete mundial, Nadal dio una muestra de contundencia con su 6-1, 6-1 y 6-3, perdiendo únicamente cinco juegos, en su victoria más contundente en este Roland Garros, más incluso que en la primera ronda ante el alemán Yannick Hanfmann (180º), ante el que había concedido seis.

“Es un partido especial, tanto para él como para mí. Siempre lo fue, pero a estas alturas de nuestras carreras lo es todavía más”, declaró Nadal en su conferencia de prensa.

Does Rafa have wings? 👼

Watch as @RafaelNadal flies into this overhead! He leads two sets to love over Nishikori.

🎾 https://t.co/ymUatyTNXD #RG19 pic.twitter.com/saDQN6f935

— Roland-Garros (@rolandgarros) June 4, 2019