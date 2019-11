Nats festejan Serie Mundial con multitudinario desfile en Washington

Los Nats vencieron a los Astros para asegurar la Serie 4-3 el pasado miércoles y finalmente pudieron unirse a sus seguidores con un desfile de celebración en la capital de Estados Unidos.

“Qué grupo de jugadores tenemos aquí”, dijo el gerente general y presidente de operaciones del equipo, Mike Rizzo.

“Nos descontaron, nos derribaron. Tuvimos lesiones temprano. No actuamos como queríamos, pero nadie señaló con el dedo … y es por eso que estamos aquí hoy”, señaló Rizzo.

La caravana de los campeones viajó por el National Mall mientras los jugadores, entrenadores y personal del equipo mostraban su aprecio a la multitud estimada por las autoridades locales entre 750.000 y un millón de personas. El desfile culminó con un mitin frente al célebre Capitolio.

Los jugadores, junto con su familia y amigos, viajaron en autobuses turísticos abiertos a lo largo de la ruta que comenzó en el Monumento a Washington.

Un par de aviones F-16 voló sobre la capital para dar inicio a la celebración.

Alexa, play "Calma" on repeat until the end of time.#CHAMPS // #FIGHTFINISHED pic.twitter.com/a2SIVuajxo

— Washington Nationals (@Nationals) November 2, 2019