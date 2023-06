NBA: Los Nuggets de Denver ganan su primer título luego de vencer a los Miami Heat

Los Heat dominaron el arranque del partido de la mano de un imponente Bam Adebayo (20 puntos y 12 rebotes), pero acabaron sucumbiendo con errores clave de su estrella Jimmy Butler (21 tantos) en los dos minutos finales, en los que llegaron a ir por delante en el marcador.

Me siento “bien. El trabajo está hecho y ya podemos irnos a casa”, declaró Jokic nada más acabar el partido.

Los Nuggets, que hasta este año solo habían llegado hasta las finales de la Conferencia Oeste en cuatro ocasiones (1978, 1985, 2009 y 2020), alcanzaron la cima de la NBA gracias a un equipo cocido a fuego lento durante casi una década y comandado por el talento único de Jokic y la fabulosa dupla que forma con Jamal Murray (14 puntos).

“Sois los mejores aficionados”, agradeció el técnico Michael Malone a los 19 mil aficionados del Ball Arena. “Pero tengo noticias para ustedes, no estamos satisfechos con esto. Queremos más, queremos más”.

Los Heat, que aspiraban al cuarto anillo de su historia, habían perdido prácticamente todas sus opciones de victoria con sus dos derrotas de la semana pasada en Miami, pero este lunes regresaron a la pista decididos a dar la batalla y llegaron con el partido igualado a los últimos minutos.

Varios errores en el lanzamiento de Butler y un robo al escolta por parte de Kentavious Caldwell-Pope acabaron con las esperanzas de Miami.

YOUR DENVER NUGGETS ARE THE 2023 NBA CHAMPIONS 🏆#bRINGItIn pic.twitter.com/aOHqbUYwOx

— Denver Nuggets (@nuggets) June 13, 2023