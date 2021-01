NFL: Conoce a Sarah Thomas, quien será la primera mujer en arbitrar el Super Bowl

Sarah Thomas, de 47 años, será uno de los siete árbitros del Super Bowl que se disputará el 7 de febrero en Tampa (Florida), ejerciendo el rol de jueza de Downs.

En 2015 ya se convirtió en la primera jueza permanente en la historia de la NFL y en 2019 en la primera en arbitrar un partido de playoffs.

“Sarah Thomas ha hecho historia de nuevo como la primera mujer oficial del Super Bowl”, se felicitó el vicepresidente de operaciones de football americano de la NFL, Troy Vincent. “Su rendimiento de élite y su compromiso con la excelencia le han ganado el derecho a arbitrar el Super Bowl“.

Carl Cheffers, con 21 temporadas de experiencia en la NFL, será el árbitro principal del Super Bowl por segunda vez en su carrera, después del de 2017.

“Son lo mejor de lo mejor”, dijo Vincent sobre el equipo de jueces. “Su trabajo a lo largo de una temporada de 17 partidos les ha valido el honor de arbitrar el partido más importante en el escenario más grande del mundo”.

Los equipos participantes del Super Bowl saldrán de las finales de conferencia del domingo entre los Kansas City Chiefs, vigentes campeones, y los Buffalo Bills y entre los Tampa Bay Buccanneers y los Green Bay Packers.

Sarah Thomas will make history as the first woman to officiate in a Super Bowl. #SBLV pic.twitter.com/9AmsgjC7Qr

— NFL (@NFL) January 19, 2021