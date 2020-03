“No saludar con las manos y evitar dar autógrafos”: las recomendaciones de la NBA a sus jugadores por el coronavirus

La NBA envió una nota a sus 30 franquicias con una serie de recomendaciones para que los jugadores eviten contagiarse del coronavirus, incluido el consejo de no hacer palmadas con los aficionados, reportó ESPN este lunes.

De acuerdo con la cadena, que obtuvo una copia del documento, la NBA aconseja a los jugadores que choquen los puños con los aficionados, en lugar de saludarlos con la palma de la mano.

También pidió que eviten tomar objetos como bolígrafos, pelotas o camisetas que los seguidores suelen ofrecerles para que les firmen autógrafos.

Para preparar la nota, la NBA y el sindicato de jugadores (NBPA) consultaron con los Centros para el Control de Enfermedades (CDC) y varios expertos en enfermedades infecciosas, incluido un destacado investigador de la Universidad de Columbia en Nueva York.

Ante esta situación, una de las preocupaciones de la NBA es poder mantener algunos eventos como el Draft Combine (donde se realizan pruebas del potencial físico y técnico de los futuros jugadores profesionales).

“La evolución del coronavirus es susceptible de cambiar rápidamente”, advirtió la liga a sus equipos en su circular.

En cuanto a las estrellas de este deporte, el escolta de Portland Trail Blazers CJ McCollum anunció en Twitter su decisión de no firmar autógrafos “hasta nuevo aviso”, mientras recordaba a sus aficionados algunos consejos para protegerse de la epidemia.

The Corona Virus has officially hit Oregon. More specifically Lake Oswego…Make sure y’all washing y’all hands with soap for 20 or more seconds & covering ya mouths when you cough. I am officially taking a break from signing autographs until further notice.

Sincerely,

CJ

— CJ McCollum (@CJMcCollum) February 29, 2020