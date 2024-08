El campeón olímpico de 100 metros, Noah Lyles, terminó tercero en la prueba de 200 metros, donde buscaba terminar en París 2024 con el triplete.

Sin embargo, el bostuano Tebogo, de 21 años mantuvo un ritmo constante durante toda la carrera sin desfallecer, pese a llevar a su derecha a Lyles acechándole, logró la victoria con un tiempo de 19.46, récord africano, aunque a quince centésimas de su mejor marca personal (19.31).

Tebogo, además, también hizo historia al ser el primer atleta de Bostuana en ganar un oro olímpico.

Lyles, que aspiraba al podio y salió a la pista revolucionado, pegando saltos cuando sonó su nombre en la megafonía, tampoco fue segundo. Se tuvo que conformar con el tercer puesto (19.70) debido a que su compatriota, Kenneth Bednarek, le adelantó por solo dos centésimas (19.72).

Después de la carrera se el vio al estadounidense de 27 años exhausto, sentado en una silla y sacado de la pista mientras surgían dudas sobre su estado físico.

Se descarta una lesión por lo que ningún tipo de golpe no fue resultante del malestar de Lyles después de la competencia.

El mismo deportista norteamericano indicó después de la carrera que sufre covid-19, en declaraciones a la televisión NBC.

Noah Lyles was gassed after the 200M final



Medical team came over to check on him after the race 🙏 pic.twitter.com/uVpjQ1y7Me