Novak Djokovic afirma: “La presión es un privilegio”

Djokovic fue visto en plena conversación con los equipos masculinos y femeninos turcos de voleibol, explicándole que su enfoque mental ha sido crucial para su longevidad.

“Dentro y fuera del terreno, se espera mucho… He aprendido a desarrollar un mecanismo para gestionar eso de manera que ya no me moleste, no me afectará más”, explicó ‘Djoko’.

La decisión de Biles de retirarse del concurso por equipos y del concurso general ha sido considerado un hito en el deporte profesional, que podría ayudar a los atletas a lidiar con los traumas ligados a la salud mental.