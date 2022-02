Novak Djokovic dice sentirse feliz en Dubái porque puede volver a jugar al tenis sin estar vacunado contra la covid-19

Su rechazo a la vacuna contra el covid-19 hizo que no pudiese participar en enero en el Abierto de Australia, primer gran torneo de la temporada, lo que dio paso a un culebrón judicial y a la victoria final del español Rafael Nadal gran rival de Djokovic en la pugna por ser el tenista con más Grand Slam de la historia.

El español alcanzó en Melbourne el 21 grande de su carrera, por los 20 de Djokovic y Roger Federer.

Djokovic tiene previsto participar en el Torneo ATP de Dubái que comenzará el próximo lunes en este rico emirato del Golfo, en el que la vacuna contra el covid no es obligatoria.

En una entrevista a la cadena británica BBC, el serbio se mostró dispuesto a “pagar el precio” de no poder jugar para no contravenir sus convicciones contra la vacuna, renunciando si fuese necesario a torneos como Roland-Garros y Wimbledon.

“Los principios que llevan a la toma de decisión sobre mi cuerpo son más importantes que un título sea cual sea”, declaró a la BBC el pasado martes.

I am grateful for the opportunity to answer questions from @amolrajan and set the record straight. Watch the full interview today at 8.30pm GMT on @BBC1 in the UK and BBC World.https://t.co/QkFH1p8GWJ

— Novak Djokovic (@DjokerNole) February 15, 2022