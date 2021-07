Novak Djokovic sigue adelante por su Golden Slam: ganó y jugará contra español Davidovich en octavos de Tokio 2020

En la siguiente etapa de la competición, Djokovic se enfrentará al español Alejandro Davidovich (34º de la ATP) en busca de una plaza en cuartos de final. El serbio mantiene la mente puesta en el oro olímpico, único premio que le falta en su destacada carrera en el tenis mundial.

Tras haber comenzado también con un triunfo cómodo ante el boliviano Hugo Dellien, Djokovic se apoyó en su servicio (71% de primeras bolas, 14 aces) para deshacerse de Struff sin excesivas complicaciones.

Djokovic sigue por lo tanto adelante en su búsqueda del ansiado ‘Golden Slam’, el logro sin precedentes en el tenis masculino de ganar en un mismo año los cuatro torneos del Grand Slam y el oro olímpico.

Por el momento ya ha levantado el trofeo de campeón en el Abierto de Australia, Roland Garros y Wimbledon, por lo que le faltaría triunfar en esta cita en Tokio y luego en el Abierto de Estados Unidos.

Solamente la alemana Steffi Graf consiguió ese pleno, en 1988 y ahora el serbio busca alcanzar esta marca.

El actual número uno del ranking ATP cumplió en el Ariake Tennis Centre Court y venció sin sobresaltos al alemán que es el número 48 del ranquin. Si bien Struff comenzó firme, el serbio rompió el servicio con cuatro puntos consecutivos y se quedó con el primer set por 6-4.

Working on my splits with @teambelgium gymnastics 😉 🇧🇪🇷🇸🙌🏼 @ninaderwael @mae_gym #Tokyo2020 pic.twitter.com/xOOIBYldph

— Novak Djokovic (@DjokerNole) July 24, 2021