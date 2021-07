Novak Djokovic supera un obstáculo más, está en cuartos en Tokio 2020 y mucho más cerca de su ‘Golden Slam’

El número uno mundial Novak Djokovic jugará los cuartos de final de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 contra el ídolo local Kei Nishikori, después de haberse impuesto con claridad al español Alejandro Davidovich por 6-3 y 6-1.

Djokovic suma así su vigesimoprimera victoria consecutiva y mantiene vivo el objetivo de conquistar el Grand Slam, es decir, ganar los cuatro torneos grandes y el oro olímpico en un mismo año.

Esta hazaña solo la realizó en la historia la alemana Steffi Graff en 1988.

Djokovic ya ha ganado de momento Australia, Roland Garros y Wimbledon y, en caso de colgarse el oro en Tokio, sólo le quedaría la victoria en el US Open.

En un primer set igualado, a Djokovic le bastó un descanso para imponerse en el primer parcial. El joven Davidovich acusó el golpe y cedió tres servicios para caer claramente en el segundo set.

La medalla de oro se le ha negado a Djokovic ya que en Beijing 2008 solo pudo hacerse del bronce. En Tokio 2020, Rafael Nadal y Roger Federer no participaron.

CONFIRMED: #Tokyo2020 quarter-finals

🇷🇸 Djokovic v. Nishikori 🇯🇵

🇩🇪 Zverev v. Chardy 🇫🇷

🇷🇺 Khachanov v. Humbert 🇫🇷

🇪🇸 Carreno Busta v. Medvedev 🇷🇺

🥇: ?

🥈: ?

🥉: ?

Who are you with? #Tennis #Olympics

— ATP Tour (@atptour) July 28, 2021