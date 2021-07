¡Oro y récord mundial! Australia impone una nueva marca en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020

El equipo de Australia ganó por tercera vez consecutiva la medalla de oro olímpica en el relevo 4×100 metros femenino, además de imponer un nuevo récord mundial fijado en 3:29.69 minutos.

Anteriormente, se habían llevado el oro en Londres-2012 y Rio-2016.

El cuarteto de las australianas compuesto por Bronte Campbell, Meg Harris, Emma McKeon y Cate Campbell, superó en la lucha por el oro a Canadá, que se quedó con la plata, y a Estados Unidos que finalizó con bronce. El anterior récord mundial era también de Australia y había sido fijado en 3:30.05 en abril de 2018.

What a race!#AUS wins the women's 4x100m freestyle relay and sets a new World Record!@fina1908 #Swimming @ausolympicteam pic.twitter.com/9zcuMPCfKD

— Olympics (@Olympics) July 25, 2021