Oscar Pistorius: El hombre que pasó de la gloria deportiva a la cárcel por asesinar a su novia obtendrá la libertad condicional 10 años después

La noche del 13 de febrero de 2013, su imagen de héroe se hizo añicos al conocerse que había matado en su casa de Pretoria a su novia, la modelo Reeva Steenkamp.

El atleta le descerrajó cuatro tiros a través de la puerta del baño, donde la joven se encontraba en el momento de los hechos, a las tres de la madrugada, asegurando que la confundió con un ladrón.

Rico y admirado, hasta ese momento las marcas se amontonaban por firmar contratos con este símbolo de la superación, conocido en todo el mundo como ‘Blade Runner’, por las prótesis de carbono que llevaba en ambas piernas.

Su participación en los Juegos Olímpicos de Londres-2012, contra atletas no discapacitados, fue la cima de su carrera deportiva y ese mismo año fue proclamado por la revista estadounidense Time como una de las cien personalidades más influyentes del planeta.

Pero al día siguiente del crimen, la maquinaria mediática se centró en este caso sin comparación.

En un proceso en primera instancia transmitido en directo por las televisiones, se escrutan las debilidades del ídolo caído. Pistorius se muestra colérico, a veces al borde de la paranoia.

Según el nuevo retrato dibujado por los medios, Pistorius al parecer es un hombre agresivo, apasionado de la velocidad, mujeriego y, sobre todo, muy aficionado a las armas de fuego: la justicia investiga varios incidentes, como cuando disparó por error al manipular un arma en un restaurante o cuando en otra ocasión disparó a un coche en un gesto de enojo.

El proceso se extiende de marzo a octubre de 2014. Terriblemente emotivo, el exatleta rompe a llorar y vomita en varias ocasiones. Se muestra obcecado y repite que nunca tuvo intención de matar a Reeva Steenkamp.

Destrozado, pide perdón a los padres de la víctima.

Condenado en primera instancia a cinco años de prisión, en el juicio en apelación celebrado en junio de 2016, un psicólogo de la defensa le describe como “un hombre roto”, que sufre un síndrome severo de depresión.



“Se puede decir sin dudar que su caída ha sido terrible”, añadió el experto, pocos días antes de que el exdeportista se presente ante el juez caminando sobre sus muñones.

Abandonado por sus patrocinadores, privado de ingresos económicos, Pistorius se ve arruinado y tiene que vender su casa para poder pagar a sus abogados. Y la sentencia en apelación aumenta su condena a los 13 años y 5 meses de prisión.

Solo le queda el apoyo del clan familiar.

Pistorius nació sin peronés el 22 de noviembre de 1986 en Johannesburgo y fue sometido a una operación para amputarlo por debajo de las rodillas a la edad de 11 meses.

