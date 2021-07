Pita Taufatofua lo vuelve a hacer: se presentó con el torso descubierto y aceitado en la inauguración de los Juegos Olímpicos.

Taufatofua, también conocido como el ‘tongano sin camisa’ practica taekwondo y defiende la bandera de Tonga, país que es un archipiélago compuesto por 172 islas volcánicas y de coral, 36 de las cuales están habitadas, y en sus segundas justas olímpicas revolucionó las redes sociales al salir con el torso descubierto y aceitado.

Su abrupta irrupción en el desfile de atletas de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro le cambió la vida. Empezó a ser portada en revistas, recibió multitud de ofertas de varios patrocinadores y se convirtió en embajador de UNICEF. También estuvo tentado por Hollywood, pero aquel matrimonio no pudo llevarse a cabo.

Le ofrecieron protagonizar una adaptación de Elegidos para el triunfo, pero Pita Taufatofua decidió declinar la oferta.

“Dije que no porque iban a mostrarme como no soy. Mi objetivo nunca fue ser famoso e intento seguir siendo tan humilde como sea posible. Todo esto no me ha cambiado. Sigo las lecciones que me enseñó mi familia desde que era niño”, ha explicado años después.

Aunque en Río tuvo un discreto papel a nivel deportivo, ya que cayó eliminado en el primer combate con un marcador de 16-1, su figura se convirtió en algo icónico y de los más comentado en las redes por la belleza de su figura.

Taufatofua, de 37 años, competirá en taekwondo nuevamente para Tonga después de competir en la competencia olímpica de taekwondo en 2016.

La competencia olímpica de taekwondo de este verano comienza el viernes 23 de julio y termina el martes 27 de julio.

