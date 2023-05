¿Podrá Checo Pérez pelear por el título? Esto es lo que dice después del triunfo en Bakú

“Nos mantuvimos en el tren del DRS; y tuvimos mejor degradación en la primera tanda, en la que la cosa ya pintaba bien. Luego salió el ‘safety car’ (auto de seguridad) y ya fue otra carrera, con los neumáticos duros“, comentó el bravo piloto tapatío, que completó un fin de semana de ensueño, en el que también ganó, el sábado, en este circuito, la primera de las seis carreras sprint de la temporada.

“Ha estado muy apretado entre nosotros dos”, apuntó ‘Checo’, en referencia a su compañero neerlandés.

“Los dos tocamos el muro. Él me empujaba a mí y yo lo empujaba a él. Y tuve algo de suerte, obviamente, con el momento en el que entró en pista el carro de seguridad”, añadió el mexicano de Red Bull, después de otra sensacional actuación que confirma que puede aspirar a convertirse en campeón del mundo.

“Ha sido un fin de semana increíble; estoy súper feliz y no puedo decir nada más acerca del equipo; ha sido un día tremendo para nosotros y estoy muy orgulloso de todo el mundo. Quiero darle las gracias de forma especial a Thibaut, uno de mis mecánicos que está en casa por motivos personales; pero que sigue siendo una parte muy importante del equipo”, comentó el ‘crack’ de Jalisco.

“Al equipo le gusta llamarme ‘el rey de las calles’, estoy muy contento por todos ellos“, declaró ‘Checo’ en referencia a que cinco de sus seis victorias en la Fórmula Uno llegaron en circuitos urbanos.

“Han estado tremendos durante todo el fin de semana, desde el sprint del sábado a cómo ejecutamos la carrera; ha sido perfecto“, apuntó.

“Creo que éramos el auto más rápido en pista y que, independientemente de la entrada del auto de seguridad hubiéramos ganado la carrera en cualquiera de los casos“, añadió ‘Checo’.

