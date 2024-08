Una boxeadora proveniente de Argelia ha estado dentro del ojo público durante los Juegos Olímpicos de París 2024 debido no solo a su condición genética, sino por lo que ocurrió en uno de los combates en donde participó.

La boxeadora Imane Khelif reavivó la controversia acerca de la participación de atletas hiperandrógina, termino que explica cuando una mujer presenta un incremento considerable de hormonas masculinas en su cuerpo como la testosterona.

La argelina subió este jueves al cuadrilátero y vio como su contendiente, la italiana Angela Carini se rendía tras haber pasado solo 46 segundos del combate.

Tras recibir un golpe, Carini se dirigió a su esquina para retirarse de la competición. "Si un deportista es así, no me corresponde decidir si en ese sentido está bien o no. Yo solo hago mi trabajo como boxeadora. Subo al ring y peleo. Lo hice con la cabeza en alto y el corazón roto por no recorrer ese último kilómetro", sentenció la peleadora italiana.

*Impacto Directo es un programa informativo que se emite por Guatevisión, de lunes a viernes a las 18 horas.