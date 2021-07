¿Qué es ROC y por qué los atletas rusos lo representan en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020?

Bandera del Comité Olímpico Ruso, con la cual deberán competir los atletas de Rusia. Foto Prensa Libre.

Los actuales Juegos Olímpicos de Tokio 2020 continúan celebrándose pese a todas las dificultades que se han presentado en el último año. Entre las delegaciones de los más de 200 países que han enviado a sus representantes a la justa mayor del deporte, existe el particular caso de los atletas rusos, quienes en esta ocasión compiten bajo la nomenclatura ROC.

¿Qué es el ROC?

El Russian Olympic Comittee, o en español Comité Olímpico Ruso es el nombre oficial que todos los atletas federados rusos han debido de adoptar si deseaban ser parte de competiciones internacionales oficiales, esto después de la prohibición a Rusia de acudir a estos eventos durante 4 años.

La drástica sanción es consecuencia directa del escandalo en el que Rusia se vio envuelta después que en 2016 la Agencia Mundial Antidopaje confirmara la manipulación del control de dopaje en el país. Esto habría beneficiado a más de 1,000 atletas en 30 deportes diferentes. En Río 2016 significó la suspensión de 118 de 389 atletas que competirían en la justa.

Es por ello que, para evitar que los atletas rusos que no estaban envueltos en la polémica situación se quedaran sin participar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, Comité Olímpico Ruso ideó un plan que les permitió formar parte del evento con el nombre de ROC.

Para que los atletas rusos sean parte del evento además de demostrar que no han estado envueltos en dopaje, no deben de participar utilizando uniformes que muestren o contengan el escudo ruso, su bandera no puede estar presente y en caso ganen medallas su himno nacional no podrá ser escuchado.