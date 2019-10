¿Qué necesita Lewis Hamilton para ganar su sexto título de la F1 en el GP de Estados Unidos y ponerse a uno de Schumacher?

Lewis necesita ser al menos octavo para no depender del resultado de ningún otro piloto, con eso llegaría a seis títulos y se pondría a tan solo uno de Michael Schumacher.

El británico suma 10 victorias y 15 podios en las 18 carreras que se han disputado hasta el momento en esta temporada.

Lee también: Astros vencen a Nacionales y quedan a un triunfo de ganar la Serie Mundial

Además, tiene 363 puntos, 74 más que su compañero de equipo en Mercedes Valtteri Bottas quien lucha por el campeonato, mientras que quedan en disputa 78 puntos.

🕶️ A look inside the @TommyHilfiger brand story @MercedesAMGF1 pic.twitter.com/ms7lSWYfOw

💻 Lessons on cybersecurity strategy from @CrowdStrike 's @George_Kurtz

Te puede interesar: Así fue la burla del canadiense Jamal Murray al MVP del Mundial de básquetbol Ricky Rubio

Si termina entre el primero y el octavo será campeón sin importar lo que haga Bottas, mientras que de terminar entre el noveno y décimo tendrá que ver de reojo lo que haga el finlandés.

Come and take it. pic.twitter.com/813GclC2ih

— Circuit of The Americas (@COTA) October 29, 2019