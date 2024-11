Quién es Jake Paul, el boxeador estadounidense que enfrentará a Mike Tyson

El expúgil neoyorquino Mike Tyson es considerado uno de los mejores boxeadores de peso pesado de todos los tiempos, y recientemente ha sorprendido al mundo del deporte al salir del retiro a sus 58 años para enfrentar a un rival 30 años menor: El estadounidense de 27 años Jake Paul, ubicado en la división de peso crucero.

A pesar que Tyson es una leyenda viva del boxeo internacional, su próximo rival no está ni cerca de entrar a esa categoría, por lo que muchos seguidores del "Hombre Dinamita" han empezado a preguntar por este misterioso contrincante que se muestra bastante confiado antes de enfrentar al Mike de hierro.

Jake Paul saltó a la fama digital en el 2015, cuando aún tenía 18 años, debido a que junto a su hermano Logan Paul comenzaron a grabar videos cómicos en redes sociales y estos se viralizaron rápidamente en la ahora desaparecida aplicación conocida como Vine, para posteriormente emigrar a YouTube e Instagram.

Su fama en las plataformas digitales le sirvió para adentrarse en el mundo de la actuación, uno de sus "sueños más grandes", de acuerdo con sus propias palabras; y en el 2016 consiguió un papel principal en la serie Bizaardvark de Disney Channel, desafortunadamente, Paul fue despedido luego de dos años tras "escándalos sobre su persona".

Su carrera como rapero e inicios en el boxeo

A lo largo de su carrera, Paul se ha convertido en objeto de muchas controversias debido a su comportamiento, y unos meses después de haber sido despedido de Disney, se dio a conocer que el actor estaba siendo acusado de allanamiento y reunión ilegal, el acto en el que un grupo de personas se reúne con la intención de cometer un delito.

Tras su fallido intento por ser un actor, Jake se adentró al mundo de la música y en el 2018 lanzó su primer sencillo como rapero titulado "It's Everyday Bro" junto con Team 10, una agencia creativa que se enfocaba en el entretenimiento para adolescentes, ya que gestionaba la mercadotecnia de las personas influyentes en redes sociales.

El 2019 fue el mejor año en la carrera artística de Paul, debido a que ese año lanzó sus sencillos más famosos, con los que alcanzó el puesto 91 en el "Billboard Hot 100": Ohio Fried Chicken, Jerika, That Ain't on the News, No Competition y Saturday Night; lo que le sirvió para que el sello discográfico canadiense "OVO Sound", lo firmara.

En julio del 2020, durante la pandemia de covid-19, Paul fue nuevamente acusado de allanamiento de morada, razón por la que su contrato con la compañía discográfica fue cancelado inmediatamente. Cuatro meses después, Jake fue criticado por salir diciendo en un video que el covid era "un engaño y todas las noticias son falsas".

En diciembre de 2020, Paul anunció que se adentraría al mundo del boxeo junto con su hermano Logan, y su primera pelea fue contra el británico Benji KSI, a quien venció por nocaut técnico en el quinto asalto. Posteriormente, enfrentaría al estadounidense Gib Anderson en Miami, donde ganaría la pelea por nocaut técnico en el primer asalto.

Su récord aumentó al derrotar por nocaut a los estadounidenses Nate Robinson y Ben Askren, antes de enfrentar a uno de sus rivales más polémicos, el norteamericano Tyron Woodley, a quien derrotó en dos ocasiones consecutivas luego que Woodley asegurara que los jueces "lo habían favorecido durante toda la primera pelea".

Hasta el momento, antes de enfrentar a Mike Tyson, Jake Paul cuenta con un récord profesional de 10-1, y el único que ha logrado derrotarlo fue el boxeador inglés Tommy Fury, quien lo venció por decisión dividida a pesar de que Paul derribó a Fury en el octavo asalto; en una pelea que generó 800 mil compras de pago por evento.