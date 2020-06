Quién es Maggie Nichols, la gimnasta de Estados Unidos que protagoniza el perturbador documental de Netflix, Atleta A

El documental Atleta A, que la plataforma de Netflix estrenó el miércoles, es apto para mayores de 16 años y tiene una duración de una hora y 44 minutos.

Su contenido es fuerte y en el comienzo aparece una advertencia: “La siguiente película contiene descripciones gráficas de abuso sexual de menores”.

Esta producción expone cómo se descubrió el caso de abusos sexuales de Larry Nassar en la Federación de Gimnasia de los Estados Unidos.

También sigue de cerca el manejo que la prensa le dio a este escándalo que estalló en 2016 por una publicación de The Indianapolis Star.

Contiene testimonios de varias exgimnastas que fueron víctimas del médico que se convirtió en el mayor depredador sexual de ese país, tras haber abusado de al menos 500 chicas.

Entre las sobrevivientes está Maggie Nichols, quien formó parte de la Selección de Estados Unidos entre 2013 y 2016. Fue campeona del mundo por equipos en Glaswog 2015.

La gimnasta de ahora 22 años llegó a estar en el segundo lugar del rankig, únicamente superada por la campeona olímpica Simone Biles.

Maggie fue la primera gimnasta en alzar la voz y acusar en 2015 al que en ese momento era médico de la Federación, Larry Nassar.

El documental muestra cómo, ante esta denuncia, las autoridades de la Federación de Gimnasia de Estados Unidos ocultaron el caso para evitar el escándalo; como consecuencia, Nassar continúo abusando de varias gimnastas.

La USA Gymnastics nombró a Maggie Nichols como “Atleta A” para lidiar con este caso.

“Cuando era niña mi sueño era ir a los Juegos Olímpicos. Así que siempre lo tuve en mi mente”, dice Maggie en el inicio del reportaje de investigación.

Mientras avanzan los minutos, la calidad de Nichols como gimnasta es indudable. Las medallas comenzaron a llegar desde corta edad y sus padres Gina y John Nichols la apoyaron en cada instante.

Maggie estudiaba en línea para poder dedicarle más horas de entrenamiento a la gimnasia artística. Estaba llena de sueños e ilusión hasta que apareció Larry Nassar en su camino.

“USA Gymnastics le robó su sueño a Maggie de llegar a los Juegos Olímpicos. Fue tan doloroso”, asegura Gina, la madre de Maggie.

Y así fue. Después de ser abusada sexualmente por Larry Nassar, Maggie Nichols y sus padres tomaron acciones y lo reportaron a las autoridades de la Federación, que mantuvieron el caso en secreto.

En el evento que iba a determinar cuál sería el equipo de Estados Unidos que competiría en los Juegos Olímpicos de Río 2016, la Federación hizo a un lado a Maggie a pesar de ser una de las mejores exponentes.

Después de esto y sin tener el apoyo de la Federación y Steve Penny, quien era el presidente y después fue detenido, los padres de Maggie se comunicaron con la prensa para dar a conocer lo que estaba sucediendo.

De igual manera con las publicaciones de los medios de comunicación, más gimnastas y exgimnastas alzaron la voz y el resto es historia…

Larry Nassar recibió tres condenas y pasará el resto de su vida en prisión.

Maggie Nichols, la Atleta A, continúa en la gimnasia pero se retiró de la alta competición. Ahora que el mundo ha conocido su historia, ha recibido gran cantidad de mensajes de apoyo en redes sociales.

Maggie Nichols may not have ever made an Olympic team, but her legacy in USA Gymnastics will be just as great—if not greater—than one any medal could provide. #AthleteA

— kt (@ktgymnastics) June 24, 2020