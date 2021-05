¿Quiénes son los atletas mejor pagados del mundo? No, Messi no está en primer lugar

Lionel Messi es lanzado al aire por sus compañeros de equipo. 22 de noviembre de 2014. Foto: Manuel Blondeau / AOP.Press / Corbis vía Getty Images.

Durante gran parte de 2020, los principales atletas del mundo estuvieron marginados, trabajando por un salario reducido, jugando con asientos vacíos o aislados en burbujas competitivas diseñadas para sortear una pandemia que ha minado miles de millones de dólares de los deportes profesionales.

Aun así, para lo mejor de lo mejor, las cosas no podrían ser mejores, al menos en términos de su peso financiero.

Los 10 atletas mejor pagados del mundo se llevaron a casa ganancias brutas antes de impuestos de 1,050 millones de dólares (mdd) durante los últimos 12 meses, 28% más que los que ganaron el año pasado. El botín combinado está a unos pocos millones por debajo del récord de 1,060 mdd establecido en 2018, la ventana de 12 meses en la que el boxeador Floyd Mayweather ganó 285 millones, casi todo de su pelea de pago por evento de 2017 con Conor McGregor.

Este año, McGregor consigue el golpe ganador, habiendo aprovechado su incomparable popularidad en las artes marciales mixtas para construir un lucrativo ajetreo fuera del octágono de UFC. El descarado McGregor recaudó un total de 180 mdd en los últimos 12 meses; la mayor parte proviene de la venta reciente de su participación mayoritaria en la marca de whisky Proper No. Twelve a Proximo Spirits por 150 mdd.

Es la primera vez que el luchador de 32 años ocupa el puesto número uno y su segunda aparición entre los 10 primeros (llegó al puesto número 4 con 99 mdd en 2018 después de la pelea contra Mayweather). McGregor claramente quiere poner su dinero a trabajar incluso más allá del alcohol: ha lanzado la idea descabellada de comprar el Manchester United, el equipo más valioso de la Premier League, en tweets recientes.

Agregando sus patrocinios, McGregor ganó 158 mdd fuera de su carrera de lucha durante los últimos 12 meses, convirtiéndose en solo el tercer atleta, después de Roger Federer y Tiger Woods, en ganar más de 70 mdd fuera del campo en un solo año mientras aún compite activamente.

Otros tres atletas superestrellas también superaron los 100 millones en ganancias totales este año: las estrellas del fútbol Lionel Messi y Cristiano Ronaldo y el mariscal de campo de la NFL Dak Prescott.

Messi, cuyo drama fuera de la cancha con el FC Barcelona el verano pasado fue seguido por informes de los medios sobre la terrible situación financiera del club y la revelación de que su contrato valía 674 mdd, establece un récord para los futbolistas con un total de 130 millones en 2021.

Prescott, con 107.5 mdd, rompe el récord de jugadores de la NFL gracias a un bono por firmar de 66 millones de dólares con los Dallas Cowboys. Los cuatro en la lista de este año se unen a solo otros cinco atletas, Federer, Mayweather, Neymar, Manny Pacquiao y Woods, que han ganado más de 100 mdd en un solo año. Anteriormente, la mayoría de los ganadores de 100 millones de dólares que aparecían en una lista eran tres, logrados en 2018, 2019 y 2020.

LeBron James estuvo a punto de unirse a ese grupo de atletas de élite. La estrella de Los Angeles Lakers se llevó a casa 96.5 millones de dólares, un récord para los jugadores de la NBA. Otro récord establecido en 2021: el límite de 75 millones para calificar para los 10 primeros, superando la marca anterior de 65.4 millones de 2019. Los 10 mejores de este año también ganaron 512 mdd combinados fuera del campo, aplastando el récord anterior de 407.5 millones a partir de 2020.

Eso no quiere decir que el Covid-19 no afectó las ganancias de los atletas. A los jugadores de fútbol de muchos clubes, incluido Messi, se les recortó el salario. Los salarios de las Grandes Ligas se prorratearon el año pasado ya que la temporada se redujo a 60 juegos, de los 162 habituales. En la NBA, dos temporadas acortadas y estadios vacíos provocaron cambios de emergencia en el acuerdo de la liga con los jugadores. Los ajustes al sistema de depósito en garantía, junto con los ingresos por día de juego dramáticamente más bajos, significan que los salarios de los jugadores casi seguramente terminarán reducidos en un 20% esta temporada. Eso se traduce en un corte de pelo de más de 7 millones de dólares tanto para James como para Kevin Durant, quien aterriza en el número 10 este año con 75 mdd.

Pero con los atletas que ganan más que nunca fuera del campo, la caída es más una molestia que un desastre.

#1 Conor McGregor

Edad: 32 años

Nacionalidad: Irlandés

Deporte: Artes marciales mixtas

La aparición de Conor McGregor en UFC 257 en enero no fue el regreso triunfal que esperaba: Dustin Poirier lo noqueó en la primera pelea de UFC de McGregor desde enero de 2020, pero recaudó aproximadamente 22 millones de dólares por su tiempo. La verdadera fuente de ingresos fue su venta de la marca de whisky Proper No. Twelve, reforzando una cartera de patrocinios que incluye DraftKings, el videojuego Dystopia: Contest of Heroes y la marca de estilo de vida Roots of Fight.

#2 Leonel Messi

Edad: 33 años

Nacionalidad: Argentino

Deporte: Futbol

Lionel Messi mantuvo al mundo del futbol al límite con el intento fallido del año pasado de dejar el Barcelona, un melodrama luego marcado por un contrato filtrado que mostró que el club con problemas de liquidez le está pagando mucho más de lo que se pensaba. Almohadillas que pagan con patrocinios, incluido un contrato de por vida con Adidas, así como una línea de ropa diseñada por Ginny Hilfiger, hermana de Tommy Hilfiger. El mes pasado, Messi envió camisetas firmadas a la empresa farmacéutica china Sinovac para ayudar a asegurar 50,000 vacunas Covid-19 antes de la Copa América. Espere más intriga cuando su contrato expire en junio.

Foto: Twitter @francefootball

#3 Cristiano Ronaldo

Edad: 36 años

Nacionalidad: Portugués

Deporte: Futbol

Cristiano Ronaldo se convirtió en la primera persona en el mundo en alcanzar los 500 millones de seguidores en Facebook, Instagram y Twitter en febrero y lo siguió un mes después al superar el recuento de goles de la leyenda brasileña Pelé, llegando a 770 en todas las competiciones con un hat trick en una victoria de la Juventus sobre Cagliari. El hombre de 36 años, cuyo contrato de cuatro años tiene un valor promedio de 64 millones de dólares anuales y vence en 2022, tiene un contrato de por vida con Nike y está detrás del negocio CR7 de ropa, accesorios, hoteles y gimnasios de marca.

Dak Prescott, nuevo millonario. Foto: Getty Images

#4 Dak Prescott

Edad: 27 años

Nacionalidad: Estadounidense

Deporte: Futbol Americano

El bono por firmar de 66 millones de dólares que vino con la extensión de contrato por cuatro años y 160 millones de Dak Prescott empuja a la estrella de los Cowboys al club de $ 100 millones cuando regresa de una lesión en el tobillo. La perspectiva es brillante para el mariscal de campo del equipo deportivo más valioso del mundo, cuya cartera de patrocinios ya incluye Sleep Number, 7/11 y DirecTV. Prescott también anunció recientemente una inversión en cuatro ubicaciones en Texas de la cadena de restaurantes Walk-On’s.

#5 LeBron James

Edad: 36 años

Nacionalidad: Estadounidense

Deporte: Basquetbol

Ha sido un año excepcional para LeBron James, cuyo total de ganancias récord de la NBA sigue a su cuarto campeonato en octubre. Tampoco se está desacelerando: el jugador de 36 años luce tan dominante como siempre en la cancha, está debutando como protagonista de Hollywood con el lanzamiento en julio de “Space Jam: A New Legacy” y presume de un nuevo acuerdo con PepsiCo después de dejar mucho tiempo su sociedad con Coca-Cola. También compró recientemente una pequeña participación en Fenway Sports Group, que es dueño de Boston Red Sox, Liverpool FC y Roush Fenway Racing.

Foto: Reuters.

#6 Neymar

Edad: 29 años

Nacionalidad: Brasileño

Deporte: Futbol

Los 282 millones de seguidores de Neymar en Facebook, Instagram y Twitter lo convierten en el tercer atleta más popular en las redes sociales, detrás de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, y lo convierten en un gran atractivo para las marcas. El año pasado, anunció una salida anticipada de su contrato con la marca Jordan de Nike y se convirtió en embajador de la marca Puma, con una versión exclusiva de sus zapatos King. El mes pasado, Epic Games presentó al ávido jugador dentro de su exitoso juego Fortnite con una máscara en el juego y una competencia para ganar un par de sus zapatos.

Foto: Daniel Hernández / Forbes México

#7 Roger Federer

Edad: 39 años

Nacionalidad: Suizo

Deporte: Tenis

Roger Federer estuvo fuera de servicio durante gran parte del año pasado debido a una lesión en la rodilla, y obtuvo casi la totalidad de sus 90 millones de dólares en ganancias de patrocinios con marcas como Rolex, Credit Suisse y Uniqlo. El mayor día de pago de la leyenda del tenis hasta ahora puede provenir de su participación en la empresa suiza de ropa deportiva On, que, según los informes, está considerando una OPI en otoño de 2021.

Foto: Peter J Fox/Getty Images

#8 Lewis Hamilton

Edad: 36 años

Nacionalidad: Inglés (Reino Unido)

Deporte: Automovilismo

Después de competir por su sexto campeonato de Fórmula 1 en siete temporadas en 2020, el piloto de Mercedes Lewis Hamilton aterriza entre los 10 primeros atletas mejor pagados por segunda vez, habiéndose colocado en décimo en 2017 con 46 millones de dólares. Sus 11 carreras ganadas la temporada pasada le otorgaron pagos de bonificación saludables para acompañar a un establo de patrocinios que incluye a Tommy Hilfiger, Monster Energy y Puma. También está lanzando un equipo en la serie de carreras Extreme E.

Tom Brady, de los Tampa Bay Buccaneers, celebra después de derrotar a los Kansas City Chiefs en el Super Bowl LV el 7 de febrero de 2021. Foto: © Mike Ehrmann / Getty Images.

#9 Tom Brady

Edad: 46 años

Nacionalidad: Estadounidense

Deporte: Futbol americano

A los 43 años, Tom Brady acaba de cumplir el año más lucrativo de su histórica carrera. El mariscal de campo de los Tampa Bay Buccaneers agregó acuerdos de patrocinio con el fabricante de gafas Christopher Cloos y el gigante de la indumentaria Fanatics mientras recolectaba mucho dinero como orador en el circuito virtual y como lanzador comercial. (Un séptimo título del Super Bowl ciertamente no dolió). Brady, que ya se había sumergido en el espíritu empresarial con su marca de bienestar TB12, lanzó recientemente una compañía de producción de películas y una plataforma de NFT.

#10 Kevin Durant

Edad: 32 años

Nacionalidad: Estadounidense

Deporte: Basquetbol

Kevin Durant, deslumbrante con los Brooklyn Nets después de que una lesión en el tendón de Aquiles lo dejó fuera de juego durante la temporada 2019-20, se ha convertido en un magnate de los medios en toda regla con Boardroom y su firma Thirty Five Ventures. Fue productor ejecutivo de “Two Distant Strangers”, que se llevó a casa el Oscar al mejor cortometraje de acción en vivo el mes pasado, y compró una participación en Philadelphia Union de la MLS el verano pasado. Durant también cobró el año pasado cuando Uber compró Postmates, después de haber invertido aproximadamente 1 millón de dólares en la puesta en marcha en 2016 a un precio de entrada con descuento.

*En alianza con Forbes México, artículo de Brett Knight