La australiana Rachael "Raygun" Gunn defendió sus habilidades en el breakdance y no perdió la oportunidad de decir que muchas de las críticas salen de la ignorancia del deporte.

Gunn se convirtió en una sensación luego de perder sus tres batallas por un marcador de 54-0, mientras el break hacía su debut en unas justas olímpicas.

La profesora universitaria fue epicentro de burlas en redes sociales y dijo que sabía que las probabilidades estaban en su contra al participar, pero sostuvo en que es la mejor breakdancer femenina de toda Australia.

"Creo que mi récord habla de eso", dijo la mujer de 37 años al Canal 10 de televisión australiano en su primera entrevista desde los Juegos. "Fui la chica B australiana mejor clasificada en 2020, 2022 y 2023... así que el récord está ahí. Pero en una batalla puede pasar cualquier cosa", añadió.

Gunn dijo que había recibido mucho apoyo además de críticas, pero admitió que era triste escuchar críticas de otros breakers australianos, agregó: "En el último año me he entrenado al máximo... He puesto a prueba mi cuerpo y mi mente. Pero si eso no es suficiente para alguien, ¿qué puedo decir?"

"Y muchas de las respuestas también se deben simplemente a que la gente no está muy familiarizada con el breaking y la diversidad de enfoques al respecto" comentó.

Una petición en línea que acusaba a Gunn de manipular el procedimiento de clasificación para ganar su lugar en París atrajo 50 mil firmas antes de ser eliminada a pedido del Comité Olímpico Australiano.

"Las teorías de conspiración eran simplemente horribles", dijo Gunn. "Eso fue realmente perturbador, porque no se trataba solo de gente que no entendía el breaking y que estaba enojada por mi actuación; ahora hay gente que ataca nuestra reputación y nuestra integridad, y ninguno de ellos se basa en hechos concretos. La gente sigue sin creer la verdad, pero creo que eso va a ser parte de nuestra realidad, por desgracia" añadió.