Rafael Nadal resalta su victoria sobre Roger Federer y desea que ambos continúen más años en su carrera

El español Rafael Nadal abraza al suizo Roger Federer luego de ganar la semifinal de semifinales en el torneo de tenis Ronal Garros 2019. (Foto Prensa Libre: AFP).

“Ojalá podamos volver los dos muchos años a Roland Garros. Pero siendo realistas, no lo jugaremos diez años más. El partido de hoy ha sido muy especial. Ni él ni yo hubiéramos imaginado cinco años atrás poder jugar a este nivel a estas alturas de nuestras carreras”, explicó en su conferencia de prensa Nadal, que cumplió este lunes 3 de junio 33 años, mientras que su rival suizo cumplirá 38 en agosto próximo.

“Federer no hay dos en este mundo. Por suerte. La realidad es que son partidos especiales, con condiciones especiales. Tanto él como yo, dentro de lo que nos podemos conocer en la pista, hacemos partidos únicos y podemos conseguir golpes únicos”, apuntó.

Nadal señaló que no pensó en ningún momento que podía ser la última vez que se medía a Federer en Roland Garros o en un Grand Slam.

“No lo he pensado, sinceramente. No me ha parado a pensar eso. Siempre puede ser la última vez. La lógica y la aplastante evolución de la vida te lleva a pensar que esa última vez cada vez está más cerca. Los años pasan para todos. Todos vamos teniendo nuestros problemas, la edad que tenemos y los kilómetros que llevamos encima”, indicó.

Regresa a torneo

Federer regresaba este año a Roland Garros, después de cuatro sin jugar el torneo. La última vez que se había medido a Nadal en la tierra batida de París había sido en la final ganada por el español en 2011.

Nadal alcanzó este viernes su duodécima final en Roland Garros, un récord, y aspira el domingo 9 de junio a lograr su duodécimo título en París, también para ampliar su récord.

Puede doblar al segundo en el palmarés de la ‘era Open’, el sueco Bjorn Borg, que fue campeón seis veces en Roland Garros.

“He ganado once, es una cifra muy complicada de repetir. Se tienen que dar muchos factores para que alguien lo pueda conseguir. Pero si lo he hecho yo, que me considero una persona normal, vendrá alguien que también lo conseguirá. Pero tienen que darse unas circunstancias concretas, la suerte y tener una carrera larga. ¿Si lo veremos alguna vez? Ojalá que sí, los récords están para batirlos”, aseveró.