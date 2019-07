Roger Federer: “Intentaré olvidarlo”

El helvético tuvo el servicio de su lado para llevarse su noveno título de Wimbledon y dispuso de un 40-15 que salvó Djokovic, a la postre campeón.

“Intentaré olvidarlo. Ha sido un gran partido, ha sido largo, lo di todo. Tuve muchas oportunidades, pero estoy feliz con mi actuación. Feliciades, Novak, ha sido una locura”, dijo Federer, que perdió por tercera vez una final de Wimbledon ante el tenista de Belgrado.

Lee también: Halep derrota a Serena Williams y gana el torneo de Wimbledon

“At 37, it’s not over yet!"

For @rogerfederer, the pursuit of more Grand Slam glory continues…#Wimbledon pic.twitter.com/Y1o1b1tjf4

— Wimbledon (@Wimbledon) July 14, 2019