Rusia y Ucrania: Vettel y Verstappen a favor de una anulación del Gran Premio de F1 en el circuito de Sochi

“Me he levantado sorprendido. Es horrible ver lo que pasa. Por mi parte, mi opinión es que no debería ir, no iré”, reaccionó el alemán Sebastian Vettel en una rueda de prensa en Cataluña, donde tienen lugar los entrenamientos de pretemporada de F1.

“Creo que no estaría bien hacer una carrera en el país”, añadió sobre un Gran Premio previsto para el 25 de septiembre en Sochi.